Кремль дал совет по ответу на блокировку проекта RT в Facebook

Блокировка одного из проектов RT в соцсети Facebook не осталась незамеченной в Кремле: медиахолдингу посоветовали защищать свои интересы и потребовать объяснений.

"Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, и они должны получить объяснения у этой конкретно взятой компании, что послужило причиной", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он выразил надежду на то, что RT удастся отстоять свои права. "По крайней мере, так и нужно делать", - заключил Песков.