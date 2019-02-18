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18.02.2019 20:41
Рубрика: Спорт

Клопп вспомнит о баварском

"Ливерпуль" примет мюнхенцев в Лиге чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
19 февраля состоятся очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Барселона" отправится в гости к "Лиону", а "Ливерпуль" примет "Баварию".
Мохаммед Салах - лидер атак "Ливерпуля". В этом сезоне во всех турнирах он забил 20 мячей. Фото: REUTERS Мохаммед Салах - лидер атак "Ливерпуля". В этом сезоне во всех турнирах он забил 20 мячей. Фото: REUTERS
Мохаммед Салах - лидер атак "Ливерпуля". В этом сезоне во всех турнирах он забил 20 мячей. Фото: REUTERS

Противостояние Англии и Германии всегда вызывает большой интерес. На уровне сборных их соперничество и вовсе считается классикой. Да и клубы нередко между собой встречаются.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Та же "Бавария" неоднократно за последние годы играла с представителями туманного Альбиона. В победном для себя розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2012/13 мюнхенцы выбили в плей-офф "Арсенал". А год спустя одолели в четвертьфинале "Манчестер Юнайтед". К слову, "Бавария" и "Ливерпуль" по пять раз выигрывали Лигу чемпионов. Больше побед только у "Милана" (7) и "Реала" (13).

Надо полагать, с "Ливерпулем" немцам будет сложнее. "Красные" все еще лидируют в чемпионате Англии, несмотря на небольшой спад. Да и небольшой перерыв, связанный со встречами в Кубке страны, из которого команда благополучно вылетела, наверняка пошел ей на пользу. Особенно если речь идет о ее лидерах. В частности, Мохаммеде Салахе.

Египтянин хоть и продолжает исправно забивать в этом сезоне, но делать это ему стало гораздо сложнее, чем раньше. А в последнее время к Салаху и вовсе приклеилась репутация симулянта. Впрочем, по мнению главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, все эти разговоры никак не сказываются на его футболисте. Как и на всей команде в целом.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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- Люди могут говорить что угодно. Это их право. Но важно лишь то, что мы делаем на поле. А умеем мы многое, как вы знаете. Поверьте: Салах не изменится. И он отличный парень, - отметил Клопп.

Для немецкого специалиста этот сезон может стать ключевым в "Ливерпуле". Он уже четвертый год как работает в Англии, но трофеев так пока и не выиграл. Дважды он доводил клуб до финалов еврокубков и оба раза уступил. Если ему и сейчас не удастся привести команду к титулу, то к нему могут возникнуть вопросы у руководства "красных". Понимает это и сам Клопп.

- Мы до сих пор ничего не завоевали. И это плохо, - признается Юрген. - В таком большом клубе ты обязан выигрывать трофеи, иначе можно потерять работу. Что касается противостояния с "Баварией", то мне смешно слышать, что нас считают фаворитами. Это будут матчи равных команд. Месть за поражение в финале от "Баварии" в 2013 году? Я об этом не думаю. Тогда я тренировал "Боруссию". Сейчас же совсем другая история.

"Баварию" в этом сезоне сильно лихорадит. Казалось, в последнее время мюнхенцы набрали ход, как последовало чувствительное поражение на выезде от "Байера" (1:3). И даже несмотря на осечки дортмундской "Боруссии" баварцы никак не могут настигнуть их.

До "Ливерпуля" Юрген Клопп тренировал "Боруссию", с которой он в 2013 году уступил в финале Лиги чемпионов "Баварии"

- Не считаю, что мы в кризисе. Просто порой нам не везет, - считает главный тренер "Баварии" Нико Ковач. - Сейчас все наши мысли связаны с Лигой чемпионов. Нам выпал самый сложный жребий. Они играли в финале в прошлом году и лидируют в своем чемпионате. Но мы - "Бавария". Так что шансы 50 на 50.

Не совсем согласны с Ковачем букмекеры. Эксперты отдают небольшое предпочтение английскому клубу. Причем касается это как сегодняшней встречи, так и противостояния в целом. Ставки на победу "Ливерпуля" на своем поле принимаются с расчетом 1 к 2, на гостей - 1 к 3,55. Вероятность выхода "красных" в четвертьфинал оценивается как 1 к 1,77, "Баварии" - 1 к 2,07.

Если в этой паре у обеих команд примерно одинаковые шансы, то в противостоянии "Лиона" с "Барселоной" фаворит очевиден. Каталонцы могут в 12-й раз подряд попасть в восьмерку лучших клубов Лиги чемпионов. В то же время французы в последний раз играли на этой стадии турнира аж в 2010 году.

С другой стороны - не надо забывать, что в прошлом сезоне "Барселона" преподнесла неприятный для своих болельщиков сюрприз. Она была явным фаворитом противостояния с "Ромой" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Но после домашней победы со счетом 4:1 умудрилась крупно проиграть в Риме (0:3) и вылететь из турнира. Так что заранее сдаваться "Лиону" уж точно не стоит.

Где будем смотреть

19 февраля, вторник

Матч ТВ

22.50. "Ливерпуль" - "Бавария". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

22.50. "Лион" - "Барселона". Прямая трансляция.

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