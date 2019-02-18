Лукашенко заявил о значительном продвижении в отношениях Беларуси с ЕС

Доля ЕС в общем белорусском экспорте в истекшем году уже превысила 30 процентов. Это косвенно подтверждает, по мнению президента РБ, что проблемы в отношениях между Минском и Европейским союзом "не носят хронического характера и подлежат разрешению". Об этом белорусский лидер заявил на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером, передает пресс-служба Лукашенко.

"Очень рад с вами сегодня встретиться и обсудить те проблемы, которые, возможно, существуют в наших отношениях. Хотя слово "возможно", наверное, не подходит. Эти проблемы у нас были всегда и, наверное, будут. Но, как показало последнее время, все проблемы не носят хронического характера, они подлежат разрешению", - подчеркнул президент. По его словам, Беларусь всегда будет надежным партнером ЕС и рассчитывает, что такой подход в двусторонних отношениях будет взаимным. Он заверил своего визави, что "Беларусь в отношении к своим соседям всегда придерживается очень взвешенной и аккуратной политики. Мы считаем, что соседи от господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения".

Глава государства констатировал, что в последнее время стороны значительно продвинулись в развитии двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. Подчеркнув, что Беларусь стремится диверсифицировать свою внешнюю торговлю, Лукашенко дал понять, что в Минске хотели бы "иметь с Европейским союзом торговли примерно 30-35% от всего объема внешней торговли". Такая политика, по мнению президента, "поможет спокойно чувствовать себя в сфере производства и реализации товаров". Беларуси, пояснил он, потребляется только половину производимой продукции, остальная ее часть идет на продажу. "Это говорит о том, что внешняя торговля имеет большое значение, играет большую роль, особенно в формировании бюджета страны и притока валюты", - отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что отношения между РБ и ЕС во всех сферах базируются на определенных принципах. "Развитию этих направлений служат программы, которые мы с вами принимаем, и проекты, которые реализуем. В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны Европейского союза. Естественно, что они носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", - предложил глава государства.

Гюнтер Эттингер, как уже информировали СМИ, посещает Беларусь с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого у него предусмотрены встречи с премьер-министром Сергеем Румасом, министром финансов Максимом Ермоловичем и заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.

В повестку дня белорусских встреч включены вопросы о развитии политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между РБ и ЕС, взаимодействии в финансовой и таможенной сферах. Кстати, в прошлом году товарооборот между сторонами составил $17,3 млрд, увеличившись в сравнении с 2017 годом почти на 20%. При этом Минск поставил в ЕС товаров на $10,2 млрд, увеличив экспорт практически на треть.