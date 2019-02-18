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18.02.2019 15:19
Рубрика: Экономика

Медведев поручил стимулировать ипотеку для индивидуального жилья

Текст: Роман Маркелов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал профильным министрам ряд поручений по итогам совещания о развитии производства продукции, необходимой для реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

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В частности, Минфин, Минпромторг, Минстрой и Минэкономразвития совместно с Банком России и "ДОМ.РФ" должны представить до 25 марта 2019 года кабмину предложения по стимулированию ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства, включая приобретение деревянных домов. Также сразу несколько поручений касаются замены лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Бюджет нацпроекта "Жилье и городская среда" составит чуть больше триллиона рублей, следует из материалов на сайте правительства. Он направлен на снижение средней ипотечной ставки, увеличение жилищного строительства и повышение комфортности городской среды.

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