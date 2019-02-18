МИД назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в соцсетях

Как заявил МИД РФ 18 февраля, блокировка администрацией Facebook страниц, связанных с телеканалом Russia Today (RT), - это нарушение свободы выражения своего мнения. Москва ждет реакции ОБСЕ на подобные шаги со стороны руководства соцсети.

Реакция внешнеполитического ведомства последовала после того, как Facebook закрыл ряд связанных с RT аккаунтов, не объясняя причин своих действий. МИД РФ охарактеризовал действия руководства соцсети как "прямое и юридически необоснованное давление" на источники информации, чья политика отличается от точки зрения официального Вашингтона.

"Этот тренд в направлении цензуры в интернете лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде", - сказано в заявлении.

Такую ситуацию МИД РФ считает неприемлемой и призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ, а также международные правозащитные организации дать оценку происходящему.