Названы самые выгодные для покупки в России автомобили

Кроссоверы Honda CR-V и Mazda CX-5, седан Renault Logan, приподнятый хэтчбек Renault Sandero Stepway и пикап Toyota Hilux оказались самыми выгодными автомобилями с точки зрения их перепродажи в трехлетнем возрасте.

Таковы данные исследования, которое совместно провели проект "Правильная цена" и компания "Автостат Инфо". Как следует из поступившего в "РГ" медиа-кита, эксперты проанализировали остаточную стоимость "трехлеток" 316 популярных моделей 42 марок автомобилей, разделив их на два сегмента - массовый и премиальный.

Все лидеры оказались именно из массового сегмента. В частности, Honda CR-V стал единственной моделью, стоимость которой спустя 3 года оказалась выше, нежели у новой машины в 2015 году. По всей видимости, на результат - 109,76% - сказалось обновление автомобиля и последующий заметный рост его цены. В тот же класс "компактных кроссоверов и внедорожников" оказались включены и два других автомобиля из топ-5 - Renault Sandero Stepway (92,56%) и Mazda CX-5 (90,87%). Отметим, что последняя модель была лучшей в предыдущем рейтинге, составленном в сентябре 2018 года.

В "малом" классе сильнее остальных цену сохранил Renault Logan (93,32%), в "гольф-классе" - Mazda 3 (86,63%), в "среднем" - Mazda 6 (89,66%), в "бизнес" - Skoda Superb (81,80%), среди минивэнов - Citroen C4 Picasso (81,21%), средних SUV - Kia Sorento (85,21%), больших SUV - Ford Explorer (88,05%), а в классе полноприводных пикапов - Toyota Hilux (92,84%).

У премиум-моделей остаточные стоимости традиционно ниже. Лучшие результаты показали Mercedes-Benz B-Class из "гольф-класса" и Land Rover Discovery 4 из числа средних SUV, сохранившие соответственно 89,09% и 89,06% своей цены. В "малом" классе самым ликвидным оказался Mini Cooper Countryman (77,63%), в "среднем" - Mercedes-Benz C-Class (88,19%), в "бизнес" - Audi A6 Allroad (78,79%), среди компактных SUV - Porsche Macan (85,78%), больших SUV - Audi Q7 (87,61%) и в классе "люкс" - Mercedes-Benz S-Class (71,12%).

Кстати, эксперты отметили общее снижение остаточных стоимостей трехлетних автомобилей в процентном выражении - как и прогнозировалось в предыдущих исследованиях. Это связано с тем, что новые автомобили в 2015 году вышли на рынок по более высоким ценам, чем в 2014-м. При этом машины, появившиеся годом ранее, спустя время испытали все последствия кризиса на авторынке, в том числе рост цен на вторичном рынке.

"Снижения остаточной стоимости для трехлетних автомобилей с пробегом нужно ожидать и в ближайшие год-два. Эту тенденцию не стоит воспринимать как негативный фактор, просто вторичный рынок постепенно возвращается к более традиционным значениям остаточной стоимости", - констатируют эксперты проекта "Правильная цена".