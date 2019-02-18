Минстрой намерен внедрить систему раннего бронирования парковочных мест в крупных российских городах. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис.

По его словам, эта умная система может заработать уже в этом году, например, в Москве. "Бронь очень удобна для водителей, особенно для тех, кто едет с ребенком или пожилым человеком", - считает Чибис. Человек, к примеру, сможет заранее зарезервировать парковочное место вблизи школы, больницы, социального учреждения. Ну а если понимает, что мест там нет, то, возможно, решит, что проще воспользоваться такси или общественным транспортом.

Для бронирования парковки надо оснастить каждое парковочное место специальными датчиками

Как же технически будет работать система? Решения существуют разные. Ранее в интервью "Российской газете" Андрей Чибис рассказал про опыт Китая. Там зарезервированные парковочные места отсекает ограничивающее устройство. Оно блокирует въезд на парковочное место для всех остальных. "Эта функция очень поможет и для уборки города или ремонтных работ - до приезда техники определенные парковочные места невозможно будет занять", - считает Чибис.

Впрочем, есть и более простые способы. Директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ "Высшая школа экономики" Константин Трофименко рассказал "РГ", что в 2012 году при разработке системы московского платного парковочного пространства функция бронирования рассматривалась. Чтобы все заработало, достаточно оснастить каждое парковочное место специальными датчиками. Устанавливаются они под асфальт. Или можно вмонтировать в плитку и положить ее на асфальт. По деньгам, по мнению Трофименко, это не слишком затратно, просто трудоемко, учитывая, что нужно переделать под 100 тысяч платных парковочных мест.

Как же автомобилист узнает, что место занято? "Просто. Вы подъезжаете, хотите через мобильное приложение оплатить парковку, но появляется надпись, что место забронировано", - поясняет эксперт. По его словам, введение такого сервиса надо решать на уровне муниципалитета, ведь на местах всегда лучше знают, может ли быть востребовано предварительное бронирование или нет. "Ведь это может быть не очень целесообразно, так как человек забронирует, но может передумать, застрять в пробках или по каким-то иным причинам не доехать, а место будет простаивать. Другие автовладельцы не припаркуются, и город не получит прибыль", - отмечает Трофименко.