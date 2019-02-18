Оператор "Северного потока-2" построил более половины газопровода

Реализация проекта "Северный поток-2", который предполагает удвоение мощностей балтийской магистрали между Россией и Германией, идет по графику. На данный момент уложено около 700 из 1224 километров труб, то есть более половины газопровода.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак во время телефонной беседы с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, стороны также обсудили поправки в газовую директиву ЕС и итоги последней трехсторонней встречи по газу в Брюсселе в формате Россия-ЕК-Украина.

Германия - крупнейший потребитель российского трубопроводного газа в Европе. Туда уходит около 50 миллиардов кубометров газа ежегодно, доля в экспорте "Газпрома" составляет более четверти. Объемы поставок в одну ФРГ сопоставимы с мощностью двух ниток первого "Северного потока". "Северный поток-2" планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года.