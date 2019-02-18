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18.02.2019 16:44
Рубрика: Экономика

Оператор "Северного потока-2" построил более половины газопровода

Текст: Александра Воздвиженская
Реализация проекта "Северный поток-2", который предполагает удвоение мощностей балтийской магистрали между Россией и Германией, идет по графику. На данный момент уложено около 700 из 1224 километров труб, то есть более половины газопровода.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак во время телефонной беседы с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Новые нормы ЕС могут оставить "Северный поток-2" полупустым

Как сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, стороны также обсудили поправки в газовую директиву ЕС и итоги последней трехсторонней встречи по газу в Брюсселе в формате Россия-ЕК-Украина.

Германия - крупнейший потребитель российского трубопроводного газа в Европе. Туда уходит около 50 миллиардов кубометров газа ежегодно, доля в экспорте "Газпрома" составляет более четверти. Объемы поставок в одну ФРГ сопоставимы с мощностью двух ниток первого "Северного потока". "Северный поток-2" планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Газопровод "Северный поток-2"
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