Президент Венесуэлы назвал США "охваченной безумием империей"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал США "охваченной безумием империей". Об этом он написал 18 февраля в своем Twitter.

"Охваченная безумием империя не понимает, что эпоха канонерок, госпереворотов и интервенций осталась в прошлом. Настала эра независимости, национальной гордости, народной власти и свободной и суверенной республики Венесулы", - говорится в его сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп выступит с призывом к венесуэльским военным пропустить в страну гуманитарную помощь. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп заявит, что "военнослужащие Венесуэлы должны сделать четкий выбор - стремиться к демократии ради своего будущего и будущего своих семей или же потерять все то, что у них есть".

Между тем глава европейской демократии Федерика Могерини не исключила, что ЕС может ввести новые санкции против Каракаса. По ее словам, ограничения, если их применят, коснутся только отдельных физлиц, что они "не затронут страдающее население Венесуэлы".