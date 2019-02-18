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18.02.2019 23:00
Рубрика: Бензин

До заправки не дошло

Производители резко снижают цены на топливо второй месяц подряд
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск № 36 (7794)
Отпускные цены производителей на нефтепродукты в обрабатывающей промышленности по итогам января снизились на 3-19 процентов. За это же время в розничном звене моторное топливо, наоборот, подорожало. До конечного потребителя снижение отпускных цен не дошло, зато операторы заправочных станций должны почувствовать повышение маржинальности.

О падении цен производителей накануне сообщил Росстат. Так, автомобильный бензин подешевел на 19,1 процента, сжиженные пропан и бутан - на 17,2 процента, судовое и дизельное топливо упали в цене более чем на девять процентов, а авиакеросин - на 6,2 процента. Топочный мазут подешевел на 3,5 процента за январь. Близкую динамику Росстат фиксировал по итогам декабря прошлого года, когда стоимость нефтепродуктов у производителей снизилась на 15-25 процентов.

Производители снизили цены вслед за динамикой биржевых индексов на СПбМТСБ, которые с начала декабря резко пошли вниз. Если в конце ноября прошлого года литр Регуляр-92 (Москва) на бирже стоил примерно 38,5 рубля, то к середине февраля стоимость упала до 30,8 рубля. При этом, по данным Московской топливной ассоциации, в рознице литр стабилен: был 42,15 рубля, стал 42,46. Близкая динамика по Премиум-95.
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Сдерживает рост на бирже пока что низкий спрос на моторное топливо (зимний сезон всегда отличается низким уровнем реализации бензина на АЗС). Рынок ожидает подъем только в марте и, скорее всего, по традиции волна начнется с южных регионов. Кроме того, фактические объемы топлива, которые реализовывались через биржу на базисах Самарской и Уфимской групп нефтеперерабатывающих заводов, были в два-три раза выше плана. И все это на фоне того, что цена нетбэк с конца декабря остается выше цены внутреннего рынка, а в такой ситуации, как правило, биржевые индексы тянутся вверх.

В целом нисходящая динамика отпускных цен в декабре - январе, скорее всего, объясняется соглашением между нефтекомпаниями и правительством. Производители пообещали вплоть до конца марта этого года держать мелкооптовые цены на уровне, приемлемом для рентабельности операторов независимых заправок, а также обязались не разгонять темп роста розничных цен выше инфляции и держать отгрузку топлива на внутренний рынок на уровне выше, чем это было в тех же месяцах прошлого года.

Для конечного потребителя это соглашение - фактор стабильности, для розничного независимого бизнеса - возможность вернуть маржинальность бизнеса на несколько лет назад, когда с каждого проданного литра топлива хватает не только на покрытие издержек.

#бензин