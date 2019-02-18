Сбившую насмерть таксиста певицу отпустили после допроса

Столичные полицейские не стали ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении 35-летней певицы Юлии Райнер, 16 февраля сбившей насмерть на Ленинградском шоссе таксиста. Женщина после допроса была отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, автоледи, по данным Госавтоинспекции, не только стала виновницей смертельного ДТП, но еще и покинула место аварии. И лишь спустя час была задержана полицейскими. На ее автомобиле BMW-X6 стражи правопорядка обнаружили вмятины и сколы, характерные для ДТП с участием пешехода.

В столичной полиции ранее сообщили, что вечером 16 февраля 37-летний мужчина, работавший таксистом, из-за поломки авто сделал вынужденную остановку на Ленинградском шоссе. Он вышел из машины, чтобы разобраться с технической неполадкой, но был сбит проезжавшим внедорожником BMW-X6. Иномарка сразу скрылась с места аварии.

Позднее выяснилось, что предполагаемой виновницей оказалась певица, известная как Юлия Райнер (настоящая фамилия - Гаврилова). Она являлась участницей популярного проекта "Голос-4". У нее снято несколько видеоклипов. Кроме того, дама является учредителем и руководителем журнала и портала о культурных мероприятиях "Ваш досуг".