В Костроме началась проверка после обрушения крыши дома

Следователи в Костроме начало проверку по факту обрушения крыши многоквартирного дома, сообщает региональное управление СКР.

По данным мэрии Костромы, 16 февраля 2019 года на улице Линейной в Костроме обрушилась крыша многоквартирного двухэтажного жилого дома. Во время обрушения люди не пострадали, однако состояние дома после ЧП таково, что жильцы всерьез опасаются за свою безопасность.

В мэрии заявили, что обрушение произошло из-за скопления снега на крыше: управляющая компания вовремя не очищала кровлю. На место ЧП выехали власти, специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, а также сотрудники управления строительства и капитального ремонта администрации города. Как выяснили участники экстренного совещания в мэрии, кровля дома на улице Линейной давно нуждалась в ремонте: работы планировалось провести в апреле этого года.

- В связи с нештатной ситуацией этот срок скорректирован, подрядчик приступит к ремонту крыши уже в ближайший вторник. Жителям предложена возможность временного размещения, - пояснили в мэрии.

По факту обрушения следствие начало доследственную проверку.

- В рамках проверки следователи регионального СКР проведут комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут выявлены причины обрушения кровли дома, характер и размер причиненного ущерба, установлены лица, по вине которых это случилось и дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - сообщили в СК.

Несколькими днями ранее аналогичный инцидент произошел в городе Вязники Владимирской области, где под тяжестью снега рухнула кровля в 30-квартирном доме. По счастливой случайности, никто из жителей не пострадал. Власти пообещали наказать виновных и заявили о том, что в ближайшее время крыша будет восстановлена.