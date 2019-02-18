Задержана мать ребенка, найденного у "Лосиного острова"

В Москве задержана мать 6-летнего мальчика, который всю ночь провел один в огромном заповеднике "Лосиный остров".

Как сообщил ТАСС со ссылкой на столичное ГСУ Следственного комитета, женщину задержали из-за противоречивых показаний свидетелей и самого ребенка. Назначены дополнительные следственные мероприятия, чтобы установить, как именно мальчик оказался один на холоде в темном лесу.

Сама женщина, как уже писала "РГ", уверяет, будто сын сам убежал во время вечерней прогулки. Но есть и альтернативные версии. К тому же кажется подозрительным, что в полицию москвичка обратилась только рано утром. Продрогшего мальчика нашли на заправке недалеко от лесопарка и немедленно передали врачам.