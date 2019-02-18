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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Хоккейный матч на Северном полюсе перенесли на 2020 год

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Проведение товарищеского хоккейного матча недалеко от Северного полюса на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества "Барнео" переносится на 2020 год, сообщил журналистам легендарный хоккеист Вячеслав Фестисов, который сейчас находится во Владивостоке.

Как отмечает РИА Новости, Вячеслав Фетисов объяснил это тем, что к игре не успели подготовиться.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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"Очень мало времени было в этом году, поэтому перенесли игру на следующий год", - сказал именитый спортсмен, подчеркнув, что матч будет проходить там же, где планировалось.

Сложности могут возникнуть при согласовании с экологами, которые должны быть уверены, что место проведения не пострадает.

"Мы очень долго согласовывали и получили поддержку от научного мирового сообщества, логистику всю продумали. Для того, чтобы собрать такое количество известных людей в мире, не хватило времени", - приводит его слова агентство.

Напомним, что в мае прошлого года Вячеслав Фетисов стал послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике. Тогда же он поделился планами провести весной 2019 года недалеко от Северного полюса товарищеский хоккейный матч. Участие в матче уже подтвердили хоккеисты Канады, США, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Исландии. Кроме хоккеистов в командах должны быть известные спортсмены в других дисциплинах, политики, музыканты и актеры. Не исключается участие российского президента Владимира Путина. Задача проекта - привлечь внимание мировой общественности к проблемам изменения климата, в особенности в Арктике.

"Идею проведения матча поддержали все. Спорт и экология смогут сегодня объединить людей. Очень важный момент, что на протяжении всего этого года мы сможем обсуждать проблемы экологии с разными известными людьми. Идею проведения матча мы обсуждали еще 10 лет назад с Артуром Чилингаровым, но те задачи, которые стоят сегодня перед нами, очень важны", - сказал прославленный спортсмен.

Спорт Хоккей Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Арктика: битва за ресурсы
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