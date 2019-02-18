Корвет "Дерзкий" спустят на воду в Петербурге в 2021 году

Корвет "Дерзкий" проекта 20386 планируют спустить на воду в 2021 году. В ближайшее время на петербургском судостроительном заводе оформят заключение по техническим характеристикам дизель-генераторов, осенью поставят газотурбинную установку.

Как сообщает пресс-служба петербургского судостроительного завода, на сегодняшний день сформированы второй и третий блоки корпуса, работают над секциями первого. После их стыковки строители начнут устанавливать фундаменты, прокладывать трубопроводы, монтировать донно-бортовую арматуру. И уже в марте "Дерзкий" перейдет в эллинг на штатное стапельное место. Техническая готовность корвета составляет 12 процентов.

"Дерзкий" предназначен для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне, для защиты береговых коммуникаций. Он сможет поражать надводные корабли с крылатыми ракетами, икать и уничтожать подводные лодки, оказывать артиллерийскую поддержку морскому десанту. Особенность корвета проекта 20386 в сбалансированном составе вооружения, интегрированных информационно-управляющих системах открытой архитектуры, роботизированных комплексах и меньшем составе экипажа. В основу проекта 20386 заложен принцип модульности.

Водоизмещение корвета "Дерзкий" - 3400 тонн, длина - 109 метров, ширина - 13. Экипаж - 80 военнослужащих.