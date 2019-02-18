Новости

Россия заняла второе место в мире по добыче нефти 17:42
В Cочи полицейский сбил насмерть ребенка 17:36
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 17:30
Александр Беглов включен в состав Совета безопасности РФ 17:28
Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах 17:12
В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено 17:08
Церковь поддержала инициативу запретить продажу алкоголя до 21 года 17:03
Белорусский оркестр подготовил программу к юбилею Аллы Пугачевой 17:00
Citroen C5 Aircross приедет в Россию с умной подвеской 17:00
Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве 16:53
Сбившую насмерть таксиста певицу отпустили после допроса 16:47
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян 16:45
Археологи обнаружили остатки первых построек Севастополя 16:43
Карельские ученые открыли поселение эпохи раннего металла 16:43
В Астрахани лифт с пассажирами упал в шахту 16:43
Во Владимире арестован водитель, протаранивший "живой щит" 16:30
В Чечне в ДТП с Lada и Mercedes погибли два человека 16:29
СМИ подсчитали, во сколько обходится лечение гриппа 16:18
Корвет "Дерзкий" спустят на воду в Петербурге в 2021 году 16:12
У нового Ford Focus появилась "заряженная" версия 16:07
В Петербурге Аничков дворец эвакуировали из-за угрозы минирования 16:01
Фото: Максим Виторган почти не спит 15:59
Депутаты предложили сблизить в СГ подходы по маткапиталу 15:58
Видео: Челябинские студенты слепили снеговика высотой в 8 метров 15:57
В Нижнем Новгороде эвакуированы семь крупных объектов 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 16:12
Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

Корвет "Дерзкий" спустят на воду в Петербурге в 2021 году

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба "Северной верфи" Закладка корвета "Дерзкий" Фото: Пресс-служба "Северной верфи"
Закладка корвета "Дерзкий" Фото: Пресс-служба "Северной верфи"

Корвет "Дерзкий" проекта 20386 планируют спустить на воду в 2021 году. В ближайшее время на петербургском судостроительном заводе оформят заключение по техническим характеристикам дизель-генераторов, осенью поставят газотурбинную установку.

Фото: Пресс-служба "Северной верфи"
Новейший корвет "Гремящий" встал на киль

Как сообщает пресс-служба петербургского судостроительного завода, на сегодняшний день сформированы второй и третий блоки корпуса, работают над секциями первого. После их стыковки строители начнут устанавливать фундаменты, прокладывать трубопроводы, монтировать донно-бортовую арматуру. И уже в марте "Дерзкий" перейдет в эллинг на штатное стапельное место. Техническая готовность корвета составляет 12 процентов.

"Дерзкий" предназначен для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне, для защиты береговых коммуникаций. Он сможет поражать надводные корабли с крылатыми ракетами, икать и уничтожать подводные лодки, оказывать артиллерийскую поддержку морскому десанту. Особенность корвета проекта 20386 в сбалансированном составе вооружения, интегрированных информационно-управляющих системах открытой архитектуры, роботизированных комплексах и меньшем составе экипажа. В основу проекта 20386 заложен принцип модульности.

Водоизмещение корвета "Дерзкий" - 3400 тонн, длина - 109 метров, ширина - 13. Экипаж - 80 военнослужащих.

Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
В Кремле заявили о давлении на российские СМИ
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ