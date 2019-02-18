20 февраля Петербурге на сцене Большого концертного зала "Октябрьский" состоится концерт группы "Калинов мост". Повод серьезный - в этом году исполняется 33 года с момента создания группы и 55 лет ее бессменному лидеру. Об отношении к юбилеям и некоторым значимым для русского рока вещам Дмитрий Ревякин рассказал корреспонденту "РГ".

РГ: В этом концертном турне вы поставили Петербург перед Москвой. Почему?

Дмитрий Ревякин: Действительно, концерт в столице состоится через неделю, 27 февраля, на сцене Кремлевского дворца съездов. А начало с Петербурга - это символический жест: в январе 1987 года мы впервые выехали из Сибири и играли в Ленинградском Дворце Молодежи. Это было первое появление "Калинова моста" в европейской части страны, Питер нас тогда благосклонно принял и продолжает принимать и поддерживать. Поэтому - первый.

Еще в марте будет концерт в Новосибирске, на нашей родине. Мы, конечно, отличаемся сейчас от себя образца 1987 года, неизменным остается только задор.

РГ: На день рождения принято приглашать гостей. У вас много друзей в нашем городе?

Дмитрий Рявякин: Список гостей для концерта в Петербурге совершенно очевидный. Это Юрий Шевчук, на подпольные концерты которого я ходил еще в Новосибирске. Еще Константин Кинчев с "Алисой", дружба с которыми длится как раз с 1987 года, и Сергей Чиграков ("Чиж"), настоящий народный музыкант. У него тоже, кстати, день рождения в феврале (день рождения Ревякина - 13 февраля - "РГ").

Ведущий - Олег Гаркуша ("Аукцион"), такой петербургский дервиш. Еще могу рассказать, что мои земляки-реперы группа "25/17", с которыми мы сотрудничали, в свое время обратили мое внимание на группу "Аффинаж". Я их сразу возлюбил, и они тоже будут на концерте в БКЗ.

РГ: В своем последнем клипе вы сожгли Санкт-Петербург…

Дмитрий Ревякин: Кто-то другой его сжигал, а мы спасались. У меня была давняя места снять видео в Петербурге, она осуществилась благодаря финансированию со стороны одного моего товарища и усилиям Игоря Гудкова (Панкера), который организовал производство.

Вообще нам часто помогают поклонники, например, с их помощью через краудфандинг мы собираем деньги на создание альбомы. Так была профинансирована запись альбома "Даурия", посвященного Забайкальскому краю. И он уже не первый.

РГ: Вы назвали Чижа народным музыкантом. Это тождественно понятию "народный артист"?

Дмитрий Ревякин: Народный музыкант - это тот, чьи песни поют на лавочке под окном или в студенческих общежитиях.

РГ: Если поют ваши песни и фальшивят при этом, вы больше расстраиваетесь или радуетесь, что знают?

Дмитрий Ревякин: Как правило, не фальшивят все-таки. А если слова свои подставляют, то этому радуюсь. Я сам часто так чужие песни пою.

Вообще пока у нас в стране любят петь, до той поры будет существовать рок-музыка. У нас страна поющая, и цивилизация слова. Поэтому слова про "рок-н-ролл мертв" - это просто слова. То, что сейчас делают многие современные музыканты, петь нельзя, и потому такую "пену" сдует ветром. Чаще всего к нам приходит иноземная городская культура - и это эпигонство, подражание на уровне обезьян вплоть до одежды и повадок. Но отключат электричество - и кончится рэп. Рок же, хоть и иноземное заимствование, но базируется на нашей собственной культуре песни. Какое вино мы заливаем в свои меха - вот главный вопрос.

Штукатурка осыплется при определенных условиях, и связь времен будет восстановлена выпукло и ясно. Меня же интересует стихосложение как укрощение стихий. И я по-прежнему пишу от руки. А главный источник тем и впечатлений - детство.

Кстати

Дмитрий Ревякин принял участие в культурном марафоне "Российской газеты" "Городу Достоевского - книга в подарок". В дар Старорусской городской библиотеке музыкант передал новую книгу своих стихов "Раны времени", которая вышла из печати в 2018 году.

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя, сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты".