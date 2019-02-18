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18.02.2019 18:39
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Туктамышева поборется с Медведевой за путевку на чемпионат мира

Текст: Анна Козина
Чемпионка мира и Европы-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева числится в списке участниц финала Кубка России в Великом Новгороде. Стартовые протоколы короткой программы у женщин, которая пройдет в четверг, 20 февраля, опубликованы на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Напомним, что финал Кубка России является последним отборочным турниром на чемпионат мира, который состоится с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

О том, что в Великом Новгороде выступит двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, неудачно откатавшаяся на чемпионате России и не попавшая из-за этого на чемпионат Европы, стало известно уже давно.

Туктамышева победила на турнире Dragon Trophy в Любляне

А вот официального подтверждения по поводу участия Елизаветы Туктамышевой не было до последнего. Лиза прекрасно начала сезон, однако из-за воспаления легких не смогла представить свои программы на чемпионате страны и побороться за путевку на чемпионат Европы. Первый старт после болезни тоже прошел не лучшим образом. На турнире в Словении Туктамышева заняла первое место, но откаталась с ошибками, в том числе не смогла показать свой главный козырь - тройной аксель.

Помимо Туктамышевой и Медведевой, за место в сборной на чемпионате мира поспорит Станислава Константинова, ставшая на ЧЕ в Минске четвертой.

В число участниц финала Кубка России также вошли Виктория Васильева, Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Алена Леонова, Елизавета Нугуманова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина и Анна Тарусина.

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
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