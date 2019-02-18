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18.02.2019 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге Аничков дворец эвакуировали из-за угроз

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах был эвакуирован Аничков дворец на Невском проспекте. Сейчас там расположен Дворец творчества юных - крупнейшая городская структура по внеклассной работе.

Как сообщили "РГ" в самом дворце, эвакуация продлилась не более получаса. Из комплекса зданий вывели учащихся Аничкова лицея, а также преподавателей учебного заведения и многочисленных кружков и секций.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Мероприятие прошло быстро. Дело в том, что большинство школьников приходит во Дворец творчества юных ближе ко второй половине дня, когда у них заканчиваются занятия.

Через полчаса после эвакуации ученикам и преподавателям разрешили вернуться в здания.

Стоит отметить, что в течение всего дня в Петербурге из-за анонимных угроз было эвакуировано свыше 20 учебных заведений.

Также волна эвакуаций затронула несколько торговых центров в разных районах города.

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