В Петербурге Аничков дворец эвакуировали из-за угроз

В Петербурге из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах был эвакуирован Аничков дворец на Невском проспекте. Сейчас там расположен Дворец творчества юных - крупнейшая городская структура по внеклассной работе.

Как сообщили "РГ" в самом дворце, эвакуация продлилась не более получаса. Из комплекса зданий вывели учащихся Аничкова лицея, а также преподавателей учебного заведения и многочисленных кружков и секций.

Мероприятие прошло быстро. Дело в том, что большинство школьников приходит во Дворец творчества юных ближе ко второй половине дня, когда у них заканчиваются занятия.

Через полчаса после эвакуации ученикам и преподавателям разрешили вернуться в здания.

Стоит отметить, что в течение всего дня в Петербурге из-за анонимных угроз было эвакуировано свыше 20 учебных заведений.

Также волна эвакуаций затронула несколько торговых центров в разных районах города.