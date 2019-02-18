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18.02.2019 15:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге назначены главы трех районов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил глав Василеостровского, Красносельского и Центрального районов. На прошлой неделе бывшие руководители этих территорий были отправлены в отставку.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как следует из релиза пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, Василеостровский район возглавил Эдуард Ильин, ранее работавший заместителем главы администрации Фрунзенского района.

Главной администрации Красносельского района стал Олег Фадеенко, который ранее также трудился во Фрунзенском районе на посту первого заместителя главы.

Максим Мейскин, известный в Петербурге по своей прошлой должности председателя комитета по промышленной политике и инновациям, возглавил Центральный район.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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