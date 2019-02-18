В Петербурге назначены главы трех районов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил глав Василеостровского, Красносельского и Центрального районов. На прошлой неделе бывшие руководители этих территорий были отправлены в отставку.

Как следует из релиза пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, Василеостровский район возглавил Эдуард Ильин, ранее работавший заместителем главы администрации Фрунзенского района.

Главной администрации Красносельского района стал Олег Фадеенко, который ранее также трудился во Фрунзенском районе на посту первого заместителя главы.

Максим Мейскин, известный в Петербурге по своей прошлой должности председателя комитета по промышленной политике и инновациям, возглавил Центральный район.