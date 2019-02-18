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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МРК "Орехово-Зуево" применит в Черном море ракеты "Калибр"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота на боевых учениях в Черном море выполнит пуск ракет "Калибр-НК" по кораблю "противника". Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Экипаж отработает действия по отражению ракетной атаки и уничтожению надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", - рассказал Рулев.

По плану учений, МРК, предназначенный для охраны и защиты экономической морской зоны государства, выполнял задачи в море и был атакован противником, применившим ракетное оружие. Расчеты систем ПВО на "Орехово-Зуево" отследили и уничтожили вражескую ракету.

Получив данные о месте нахождения корабля-агрессора, ракетчики "Орехово-Зуево" нанесли ответный удар, выполнив электронный пуск из ракетного комплекса "Калибр-НК".

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