В Ростовской области суд вынес приговор боксеру-дебоширу

В Ростовской области суд вынес приговор профессиональному боксеру и тренеру Даниилу Грицай из города Миллерово. Он обвинялся по пяти статьям уголовного кодекса РФ, в том числе умышленное причинение травм средней тяжести.

Печальную известность спортсмен приобрел в июне прошлого года, когда вместе с другом разгромил гостиницу и жестоко избил военного инженера, который посмел сделать им замечание. Свои "подвиги" боксер записал на видео и выложил в социальные сети. На кадрах видеозаписи с гостиницы "Дом туриста" видно, что драка продолжалась в присутствии работников полиции, которые не стали задерживать участников конфликта и спокойно общались с хулиганами.

После того, как буйный спортсмен был задержан оказалось, что он неоднократно становился участником подобных инцидентов и попадал в поле зрения полиции, но каждый раз уходил от ответственности. Поэтому в Миллерово была направлена комиссия из прокуратуры Ростовской области и Следственного комитета России. В отношении сотрудника дежурной части отдела МВД города Миллерово возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

В ходе следствия выяснилось, что за Грицаем тянется шлейф преступлений. В декабре 2017 года он избил молодую девушку в местном караоке-клубе "Пушкин". В марте 2018 года в кафе "Афродита" избил случайного посетителя. И это не единственные случаи. Всего следователи установили шесть эпизодов криминальной деятельности спортсмена.

"Приговором Миллеровского районного суда Ростовской области Грицай признан виновным в инкриминируемых деяниях, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.