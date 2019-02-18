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18.02.2019 12:27
Рубрика: Легковые авто

Renault модернизировала Duster для России

Текст: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров/РГ Фото: Борис Захаров/РГ
Фото: Борис Захаров/РГ

Компания Renault обнародовала информацию о кроссовере Duster 2019 модельного года для российского рынка. Речи о смене поколений, иначе говоря - постановке на конвейер московского завода Renault модели второй генерации, представленной в августе 2017 года на европейском рынке, пока не идет.

Российский покупатель получит модернизированный вариант Duster первого поколения, а главными компоновочными новациями станут перепрофилированное рулевое колесо и более комфортные сиденья с комбинированной обивкой.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Новшество в электронной начинке - мультимедийная система Nav 4.0, которая получила 7-дюймовый сенсорный дисплей с навигацией, поддержкой сервисов Android Auto и Apple Carplay, а также аудиосистему Radio Connect c цифровым радио DAB. Появится также дополнительный, второй, USB-слот.

Кроме того, для модернизированного Duster предложат новое мобильное приложение R&Go, знакомое по моделям Twingo, Trafic и Master. Отныне вы сможете использовать ваш смартфон или планшет для управления некоторыми функциями мультимедиа. В приложении предусмотрено четыре виртуальные кнопки: "Телефон", "Мультимедиа", "Автомобиль" и "Навигация". С помощью этого приложения можно будет узнавать также местонахождение вашего Duster, расход топлива и другие параметры.

Ожидается, что модернизированные Duster подорожают примерно на 15 тысяч рублей, однако точные цены пока не приводятся.

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