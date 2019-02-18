Руководство БелАЭС получило допуск на работу в атомной индустрии

Меньше года остается до команды "Ключ на пуск" на первенце атомной индустрии Беларуси. Должностным лицам АЭС 18 февраля были вручены соответствующие сертификаты-разрешения на право ведения эксплуатационных работ на объектах ядерной энергетики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на профильный департамент в Госатомнадзоре.

Разрешения получили генеральный директор станции, трое заместителей главного инженера (по эксплуатации, по безопасности и надежности, по ремонту АЭС), начальник службы безопасности и начальник цеха централизованного ремонта станции.

Для получения допуска претендентами был выполнен ряд условий. В частности, зафиксированы "положительные результаты оценки знаний в комиссии министерства по чрезвычайным ситуациям, документально подтверждено отсутствие медицинских противопоказаний, пройдено психофизиологическое обследование".

Выдача разрешений, уточняет агентство, регулируется белорусским законодательством. Среди работ, на выполнение которых персоналу организаций в области атомной энергетики необходимо разрешение: руководство эксплуатирующей организацией, ведение технологического процесса на объекте использования атомной энергии, обеспечение учета и контроля ядерных материалов, работа с радиоактивными отходами.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области. Первый энергоблок, как известно, планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, второй - в 2020 году.