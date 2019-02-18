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18.02.2019 11:46
Рубрика: Дороги

Система бронирования парковочных мест появится в России

Текст: Ирина Жандарова
В больших городах появятся парковки, на которых можно будет заранее забронировать место.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Мы хотим дойти до того, чтобы была возможность бронировать места на парковке. Эта задача реализуема”, - сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис в интервью "Интерфакс-Недвижимость".

Фото: iStock
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В течение года эта функция может быть внедрена в некоторых российских городах, а следом может быть реализована и в Москве.

Замминистра пояснил, что, прежде всего, эта функция упростит жизнь водителям с пожилыми людьми и детьми. Они смогут запарковаться ближе к нужному месту. А некоторые водители, не найдя парковочного места, выберут другой вид транспорта или другое место парковки.

Забронировать места на парковке можно будет через специальное приложение.