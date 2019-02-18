Система бронирования парковочных мест появится в России

В больших городах появятся парковки, на которых можно будет заранее забронировать место.

"Мы хотим дойти до того, чтобы была возможность бронировать места на парковке. Эта задача реализуема”, - сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис в интервью "Интерфакс-Недвижимость".

В течение года эта функция может быть внедрена в некоторых российских городах, а следом может быть реализована и в Москве.

Замминистра пояснил, что, прежде всего, эта функция упростит жизнь водителям с пожилыми людьми и детьми. Они смогут запарковаться ближе к нужному месту. А некоторые водители, не найдя парковочного места, выберут другой вид транспорта или другое место парковки.

Забронировать места на парковке можно будет через специальное приложение.