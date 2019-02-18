СМИ подсчитали, во сколько обходится лечение гриппа

Каждый год гриппом заболевает примерно 10 процентов населения земного шара, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. В России сейчас разгар сезона гриппа, эпидпорог превышен более чем в половине регионов. Журналисты aif.ru посчитали, во сколько примерно обходится нам лечение и нахождение на больничном.

Средняя стоимость домашнего лечения от гриппа, по подсчетам специалистов НИИ гриппа, два года назад превышала 1500 рублей на одного человека. Если в семье несколько человек, расходы могут достигать 10 тысяч рублей.

Доктора назначают, главным образом, симптоматическое лечение, которое должно облегчить состояние пациента, при этом грамотный врач учтет, какие у больного хронические заболевания, есть аллергические реакции и т. д. Вот примерный список медикаментов, которые прописывают россиянам при ОРВИ и гриппе. Это противовирусный препарат, спрей для орошения горла и пастилки (при воспалении), капли в нос (для промывания, для снятия отека), средства для полоскания горла (травы или растворимые таблетки, растворы), жаропонижающие, витамины. Бывает, что на фоне вирусной инфекции развивается бактериальная. Понять это можно только по результатам анализа крови (по полису обязательного медицинского страхования процедура бесплатная, направление на анализ должен дать лечащий врач). Тогда доктор назначает антибиотики и пребиотики (для нормализации микрофлоры кишечника).

Посмотрим, во сколько обойдется такой набор:

- противовирусные: 180-600 рублей;

- спрей для горла: 70-370 рублей;

- пастилки для горла: 140-280 рублей;

- средство для полоскания горла (шалфей, ромашка в фильтр-пакетах): 58-60 рублей;

- капли для промывания носа с морской водой: 300-350 рублей;

- капли для снятия отека носа: 85-150 рублей;

- жаропонижающее средство: 310-350 рублей;

- аскорбиновая кислота: 60 рублей;

- антибиотик: 37-350 рублей;

- пребиотик: 240-480 рублей.

Все цены указаны за упаковку, рассчитанную на полный курс лечения (в интернет-магазине сети бюджетных аптек). Итого минимальные расходы на лечение гриппа/ОРВИ, если вам прописали "полный набор", составят 1203 рубля на человека. С антибактериальной терапией - 1480 рублей.

Отметим, что аналогичные расчеты были сделаны и в "Российской газете". У нас итоговая цифра оказалась выше, поскольку мы добавили в "ценник" возможность провести тестирование на наличие в организме вируса, использование маски, а к перечню используемых медикаментов добавили весьма популярные в народе иммуномодуляторы. Отметим, что в развитых странах применение подобных лекарств не приветствуется, а известные российские иммунологи отмечают, что основное большинство лекарств, выведенных на российский рынок, не прошли достаточно тщательные исследования, чтобы можно было полностью убедиться в их безопасности и эффективности.

Вторая часть публикации в АиФ - это полезное пояснение по поводу того, как правильно рассчитать сумму выплат по больничному листу. Его придется обязательно брать: с гриппом, перенесенным на ногах, шутки плохи.