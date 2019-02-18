Министерство торговли США направило президенту Дональду Трампу доклад о целесообразности введения пошлин на импорт автомобилей и запчастей. Воплощение в жизнь содержащихся в этом документе рекомендаций может иметь долгоиграющие последствия не только для рынка импортируемых в США автомобилей на сумму около 350 миллиардов долларов в год, но и для мировой торговли, а также отношений Вашингтона с ключевыми геополитическими союзниками.

Стараниями Трампа немецкие маши-ны могут оказаться в США не по карману даже таким знаменитостям, как Ричард Гир и Лорен Хаттон. Фото: Reuters

В прошлом году глава государства сам поручил минторгу провести расследование и ответить на вопрос, представляют ли существующие торговые правила угрозу национальной безопасности США. Положительный ответ дал бы президенту полномочия самостоятельно принять решение о введении импортных пошлин. Подготовка доклада минторга - это существенный формальный шаг на пути к решению президента США, который теперь в течение 90 дней должен сформировать свою позицию. Содержание документа планируется оставить в тайне, поскольку вопрос крайне чувствительный, а администрация не хочет раскрывать карты. Каким будет решение Белого дома, не берется предсказать никто. Агентство Reuters предполагает, что документ представит главе государства по меньшей мере несколько различных вариантов действий, а специалисты автоиндустрии ждут введения пошлин по меньшей мере на часть импортируемых автомобилей и компонентов, относящихся к новым технологиям - электромобилям и беспилотным авто.

В настоящее время пошлина на импорт легковушек в США составляет 2,5 процента, в то время как, например, в ЕС - 10 процентов. Дональд Трамп одержим идеей пересмотра торговых связей США с другими странами со времен своей предвыборной кампании. Американский лидер регулярно жалуется, что партнеры наживаются на США.

В частности, он сетовал на дефицит в торговле с Евросоюзом. А отстаивание интересов американского автопрома - это отдельный пунктик для Трампа. Особенно доставалось Германии и Японии. Если верить утечкам в прессу, президент США на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пожаловался на засилье немецких машин на американских улицах, а потом попенял, что не наблюдал такого количества "Фордов" в ее стране. Аналогичный вопрос поднимался и на встречах Трампа с японским лидером Синдзо Абэ. Глава Белого дома выражал резкое недовольство условиями работы американских автопроизводителей в Стране восходящего солнца.

Наконец, по данным информационного ресурса axios.com, президент США считает саму угрозу введения таких пошлин отличным инструментом давления на иностранных лидеров при торговых переговорах, рассчитывая, что те пойдут на дополнительные уступки, лишь бы избежать новых тарифов. Трамп якобы признавался в узком кругу, что использовал этот прием в переговорах с канадским лидером Джастином Трюдо и добился от того уступок при пересмотре условий Североамериканского соглашения о свободной торговли (НАФТА). Как рассказал ресурсу неназванный европейский дипломат, Трамп также бахвалился тем, что когда "пробросил" идею пошлин председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, тот "запрыгнул в самый быстрый самолет, прилетел в Вашингтон и засыпал различными предложениями". Ряд европейских лидеров, включая Меркель, действительно выражали интерес к поиску сделки с тем, чтобы избежать введения пошлин.

Но у такой идеи главы Белого дома хватает критиков. Введение пошлин разозлило бы множество союзников США в Европе, а также Республику Корея и Японию, импортирующих автомобили на американский рынок. Власти ряда этих государств уже пригрозили ответными мерами.

Против тарифов выступает и большая часть американских автопроизводителей, опасающихся, что последствия такого шага затронут весь рынок и рикошетом ударят и по их интересам.