У нового Ford Focus появилась "заряженная" версия

В преддверии международного автосалона в Женеве компания Ford обнародовала подробную информацию о Focus ST четвертого поколения, который стал самым мощным в истории этой модификации.

Поклонники "горячего" исполнения Focus получат его в двух кузовных модификациях - пятидверные хэтчбек и универсал. Внешними отличиями станут более "злые" бамперы, колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов с низкопрофильной резиной и большой задний спойлер. В салоне установлены "ковши" Recaro и спортивный руль с подрезанным нижним сектором.

Новинка базируется на новой платформе C2, обеспечившей увеличенную жесткость кузова на кручение, снижение снаряженной массы (почти на 90 кг). С бензинового 2,3-литрового турбомотора EcoBoost снято 280 л.с. и 420 Нм, а в качестве трансмиссии можно выбрать 6-ступенчатую "механику" и впервые - 7-диапазонный "автомат" с возможностью смены передач подрулевыми лепестками. Альтернатива бензиновому агрегату - 2-литровый турбодизель семейства EcoBlue с отдачей 190 л.с. и 400 Нм, а трансмиссия при выборе мотора на тяжелом топливе - исключительно - 6-ступенчатая "механика".

Информация о динамических характеристиках "горячего" "американца" приводится лишь следующая - бензиновый вариант Focus ST ускоряется до 100 км/ч менее чем за шесть секунд.

Кроме того, в сравнении с предшественником новый Focus ST получил более жесткие настройки подвески, рулевое управление стало заметно острее (по сообщениям - число оборотов руля от упора до упора сократилось на 15%). Также усилена тормозная система.

Наконец, впервые для Focus ST предложена система выбора режимов движения с алгоритмами Slippery/Wet, Normal и Sport. Бензиновые модификации штатно оснащаются адаптивными амортизаторами и передним электронноуправляемым дифференциалом.

А так называемый спортивный пакет включает систему быстрого старта Launch control. Европейские продажи горячей новинки начнутся летом этого года. Вряд ли такая модификация появится в России.

Фото: Пресс-служба Ford.