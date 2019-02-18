Видео: слепой водитель разогнал Mercedes до 200 км/ч

"Ослеп что ли? Куда прешь? Очки надень!" - незрячий американец Барт Хики никогда в жизни не слышал такого в свой адрес, потому что, хотя и любил автомобили преданно и страстно, но никогда за руль не садился. Свою любовь к машинам он реализовывал единственно возможным способом - ремонтируя их в собственной мастерской в городишке Эслип (Иллинойс), вслепую перебирая двигатели и восстанавливая ходовые.

Вопреки всем пословицам, рожденный ползать страстно верит в возможность когда-нибудь взлететь выше птиц, а незрячий мечтает мчаться за рулем спорткара. И иногда такие мечты просто обязаны сбываться, не обязательно даже на Новый год.

Сын Барта Брендан обратился в компанию Mercedes, и те помогли мечте отца осуществиться. Барту предоставили возможность сесть за руль суперкара и вжать педаль в пол до отказа. Остальное смотрите на видео, потому что не все эмоции можно описать словами.

Стоит лишь уточнить, что заезд проходил по дну высохшего озера Элворд в штате Орегон, где на десятки миль вокруг - только ветер и парящие в небе стервятники, а для катания выбрали Mercedes-AMG GT R с 585 лошадками под капотом, разгоняющийся за 100 км/ч за смешные 3,6 секунды.

Жми на газ, Барт! Миллионы зрячих водителей в эти секунды слегка завидуют тебе.