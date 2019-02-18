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18.02.2019 13:40
Рубрика: Видео

Видео: Toyota выкинула на обочину дерзко подрезавшую ее Honda CR-V

Текст: Вадим Давыденко

Оказавшиеся в ограниченном пространстве незнакомые люди ведут себя по двум типовым сценариям. Одни начинают устраиваться покомфортнее, орудуя плечами, локтями, коленями, занимая всё свободное место и игнорируя чужие виртуальные границы. Другие же изо всех сил съеживаются, стараясь никак и ни с кем не соприкасаться, огородить своё личное пространство от посягательств, но, если в это пространство вторгаются очень уж бесцеремонно, то дают такой отпор, что мало не покажется.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Примерно так и развивались события на трассе под американским Детройтом. Молодая и дерзкая Honda CR-V пошла на обгон, слишком смело перестраиваясь из ряда в ряд и бесцеремонно подрезая всех направо и налево. И не рассчитала силы - слишком уж жестко подрезала Toyota Highlander, ободрав той правые двери и крыло.

Интроверт-водитель Toyota на такое вторжение в личное пространство отреагировал крайне болезненно и ловким силовым приемом, как заправский тафгай-хоккеист, выкинул обидчика за бортик, то есть на обочину.

В обсуждении под видео все были безжалостны к безрассудному водителю Honda. "Play stupid games, win stupid prizes﻿” - самый мягкий из комментариев, и мы склонны с ним согласиться.

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#видео #Toyota #авто