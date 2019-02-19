Новости

Сериал "Каратель" закрывают после второго сезона 16:00
Витас рассказал, как убегал от китайских фанатов через канализацию 13:25
Александр Друзь отправляется в США 12:42
Юрий Лоза объяснил популярность Киркорова и Пугачевой 12:30
"Старлей Смальков" из сериала "Солдаты" попал в больницу 12:10

13-летний сын Децла Антоний не одобрил идею снять фильм об отце

Поп-музыка
    19.02.2019, 15:45
Текст:   Олег Усков

Антоний Кириллович Толмацкий, сын скончавшегося в возрасте 35 лет рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого и нижегородской модели Юлии Толмацкой (в девичестве - Киселёвой), не одобрил идею журналиста Романа Супера снять про Децла фильм. На съемки которого был объявлен сбор средств в количестве 3,5 миллиона рублей. Из них менее чем за сутки уже собрано без малого 2,3 миллиона.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Александр Друзь отправляется в США

По мнению журналиста, который лично был знаком с Кириллом, отечественные СМИ простились с Толмацким недостаточно достойно, и пробел необходимо заполнить приличным документальным фильмом.

Антоний Кириллович (родился 17 июня 2005 года) в ответ на это полагает Супера аферистом. Что и заявляет через свой Instagram.

"ЛЮДИ СРОЧНО! Этот аферист считает что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает что снимал с отцом интервью (которым мой папа был кстати не доволен). А спросил разрешение он только у Александра Яковлевича который в этой ситуации ВООБЩЕ ВЛАСТЬЮ НЕ ОБЛАДАЕТ, просто знайте что он аферист и авторскими на эту съёмку он НЕ ОБЛАДАЕТ", - гневится подросток (подача - авторская).

Далее выражая надежду, что юзеры "репостнут эту запись" и не будут кидать деньги на "творение" журналиста.

В комментариях мнения, периодически срываясь на грубости, разделились: кто-то поддерживает Антония, опасаясь, что предполагаемый фильм лишь продолжит "перетряхивать трусы" семьи Толмацких. Кто-то, напротив, выражает недоумение фактом, что "мальчик" так раскипятился. На что им тут же оппонируют в духе: все, кто защищают "журналюгу", - с ним явно "в доле".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении-2019" 11:52
Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара" 10:55
СМИ: В крови Децла не обнаружили следов наркотиков 18.02.2019
Первый канал покажет церемонию вручения "Оскара-2019" 18.02.2019
⧣ Россия
Фото: Борис Кавашкин/ ТАСС
На документальный фильм о Децле собирают деньги 18.02.2019
"Гардемарин" Жигунов рассказал, как ушел от Заворотнюк к первой жене 18.02.2019
СКР не подтвердил слова матери Децла о причинах его смерти 18.02.2019
⧣ музыка
Фото: Антон Белицкий/ PhotoXPress.ru
Группе "Чайф" вернули пропавшие гитары 17.02.2019
"Как так вышло - непонятно": группа "Чайф" потеряла гитары в Москве 16.02.2019
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном 16.02.2019
⧣ скандалы
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 18.02.2019
Фото: Максим Виторган почти не спит 18.02.2019
Юрий Быков занялся публичным самобичеванием из-за фильма "Завод" 18.02.2019