13-летний сын Децла Антоний не одобрил идею снять фильм об отце

Антоний Кириллович Толмацкий, сын скончавшегося в возрасте 35 лет рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого и нижегородской модели Юлии Толмацкой (в девичестве - Киселёвой), не одобрил идею журналиста Романа Супера снять про Децла фильм. На съемки которого был объявлен сбор средств в количестве 3,5 миллиона рублей. Из них менее чем за сутки уже собрано без малого 2,3 миллиона.

По мнению журналиста, который лично был знаком с Кириллом, отечественные СМИ простились с Толмацким недостаточно достойно, и пробел необходимо заполнить приличным документальным фильмом.

Антоний Кириллович (родился 17 июня 2005 года) в ответ на это полагает Супера аферистом. Что и заявляет через свой Instagram.

"ЛЮДИ СРОЧНО! Этот аферист считает что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает что снимал с отцом интервью (которым мой папа был кстати не доволен). А спросил разрешение он только у Александра Яковлевича который в этой ситуации ВООБЩЕ ВЛАСТЬЮ НЕ ОБЛАДАЕТ, просто знайте что он аферист и авторскими на эту съёмку он НЕ ОБЛАДАЕТ", - гневится подросток (подача - авторская).

Далее выражая надежду, что юзеры "репостнут эту запись" и не будут кидать деньги на "творение" журналиста.

В комментариях мнения, периодически срываясь на грубости, разделились: кто-то поддерживает Антония, опасаясь, что предполагаемый фильм лишь продолжит "перетряхивать трусы" семьи Толмацких. Кто-то, напротив, выражает недоумение фактом, что "мальчик" так раскипятился. На что им тут же оппонируют в духе: все, кто защищают "журналюгу", - с ним явно "в доле".