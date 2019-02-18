На документальный фильм о Децле собирают деньги

Про рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) хотят снять документальный фильм.

Идею выдвинул журналист Роман Супер, разместивший на краудфандинговой платформе Planeta.ru соответствующее предложение.

Он призывает людей, которые помнят песни Децла из детства, "сделать что-то для хип-хопа" и собрать деньги на документалку

Журналист добавляет, что он был знаком с Кириллом лично (в 2016 году брал у него интервью) и его не устраивает то, как отечественные СМИ простились с Толмацким, а также то, какие темы обсуждались на ТВ после внезапной кончины Толмацкого в начале февраля.

При этом он заверяет, что точно знает, как снять достойный Децла фильм.

Всего путем добровольных пожертвований планируется собрать 3,5 млн рублей, из которых собрано уже чуть больше 700 тысяч.

Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет от остановки сердца после своего выступления на закрытом мероприятии в Ижевске. Точные причины кончины музыканта устанавливаются. Рэпера похоронили на Пятницком кладбище.