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Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве

Поп-музыка
    06.02.2019, 16:55
Текст:   Олег Усков

Российского рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, похоронили сегодня, после церемонии прощания, на Пятницком кладбище Москвы.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Проводить музыканта, внезапно скончавшегося 3 февраля в возрасте 35 лет, пришли сотни людей. При этом родные исполнителя, как передает корреспондент агентства, "попросили после погребения включить музыку рэпера". И фанаты "с портативной колонки включили трек "У меня есть план".

Фото: РИА Новости
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Отпевание Кирилла прошло в храме Живоначальной Троицы - при кладбище.

На церемонию прощания пришли Заслуженный артист России Аркадий Укупник, рэперы Лигалайз (Андрей Меньшиков) и ST (Александр Степанов), телеведущий Арчи (Артур Цветков), артист "Камеди Клаб" Гавриил "Гавр" Гордеев.

Ранее на официальном YouTube-канале Децла был опубликован посмертный клип музыканта.

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