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Фото: Москва прощается с рэпером Децлом

Новости
    06.02.2019, 12:45
Текст:   Олег Усков

Сотни людей пришли проститься с Кириллом Толмацким, рэпером Децлом, в Центральную клиническую больницу в Москве - на улицу Маршала Тимошенко. Об этом передает РИА Новости.

Прощание началось в 11:00. Поклонники несут цветы к гробу музыканта, выражают соболезнования близким Кирилла. На церемонию прибыл и отец рэпера, с которым в последние годы тот был в сложных отношениях.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Опубликован посмертный видеоклип Децла

Известно, что Александр Толмацкий взял на себя все хлопоты по организации похорон сына.

Похоронят Толмацкого сегодня на Пятницком кладбище столицы в 15:00. Похороны будут закрытыми.

О смерти 35-летнего музыканта стало известно утром 3 февраля.

Сообщалось, что Децл скончался накануне ночью после концерта в клубе Posh Lounge в Ижевска - в гримерке артисту вдруг резко стало плохо, и врачам не удалось его спасти.

Точная причина смерти станет известна после проведения всех экспертиз. Согласно предварительным данным, у Кирилла могли быть проблемы с сердцем.

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