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Представитель Децла: Он никогда не жаловался на здоровье

Поп-музыка
    03.02.2019, 15:11
Текст:   Козьма Лоханкин

Смерть 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, стала полной неожиданностью для его окружения. Это следует из слов Павла Беленца, концертного директора Децла.

В частности, менеджер сообщил, что Толмацкий прежде не жаловался на плохое самочувствие и не испытывал проблем со здоровьем.

"Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно", - приводит слова Беленца RT.

Фото: Борис Кавашкин/ ТАСС
Децл собирался инсценировать свою смерть в 35 лет

Он также сообщил, что сменивший Децла во время выступления диджей подтвердил: тот выглядел здоровым.

"Он нормально выглядел, а когда уже был в гримёрке, сильно побледнел и это ЧП произошло", - заключил Беленец.

Беленец также рассказал, что "скорая помощь" прибыла в течение пяти минут, но вернуть артиста к жизни, к сожалению, не удалось.

Кроме того, менеджер пояснил, что дата похорон Толмацкого будет объявлена после того, как станет известна точная причина смерти. В качестве предварительной причины названа остановка сердца.

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