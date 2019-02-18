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СКР не подтвердил слова матери Децла о причинах его смерти

Поп-музыка
    18.02.2019, 18:15
Текст:   Козьма Лоханкин

Следствие пока не может подтвердить слова матери Кирилла Толмацкого, известного как Децл, о том, почему он умер.

Фото: Максим Григорьев/ ТАСС
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

"В следственные органы еще не поступили материалы экспертов, и говорить, что нашли или не нашли следы наркотиков или алкоголя в организме погибшего музыканта, мы не можем", - приводит РИА Новости слова представителя СУ СК РФ по Республике Удмуртия.

В ведомстве пообещали: как только результаты судмедэкспертизы поступят, они будут обязательно обнародованы.

Сейчас проходит доследственная проверка причин смерти Децла, который скончался в начале февраля в Ижевске в возрасте 30 лет после своего выступления на закрытом мероприятии.

В качестве предварительной причины смерти Толмацкого названа остановка сердца.

Ранее в эфире Первого канала Ирина Толмацкая заявила, что в крови ее сына следов наркотиков и алкоголя не обнаружили. По ее словам, рэпер умер из-за чрезмерных нагрузок на организм, связанных с творчеством.

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