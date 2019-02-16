Мать Децла решила рассказать "всю правду" о его жизни и смерти

Ирина Толмацкая, мать Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, рассказала "всю правду" о жизни и смерти своего сына в эфире Первого канала и раскрыла неизвестные подробности о нем.

В превью программы "Эксклюзив" Дмитрия Борисова, которая выходит в эфир прямо сейчас, Ирина заявила, что изменила мнение о своем сыне.

Она решилась на откровенный разговор о сыне после его похорон, отмечает Газета.ru.

Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет из-за остановки сердца вскоре после своего выступления.