Новости

Организаторов "Оскара" убедили провести церемонию в прежнем формате 18:47
Фото: Джей Джей Абрамс завершил съемки IX эпизода "Звездных войн" 18:19
19-летний рэпер YNW Melly арестован за двойное убийство 17:55
Битва титанов аналитики: Юрий Лоза ответил на выпад Сергея Шнурова 17:43
Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу 17:33

Мать Децла решила рассказать "всю правду" о его жизни и смерти

Поп-музыка
    16.02.2019, 18:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Ирина Толмацкая, мать Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, рассказала "всю правду" о жизни и смерти своего сына в эфире Первого канала и раскрыла неизвестные подробности о нем.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить

В превью программы "Эксклюзив" Дмитрия Борисова, которая выходит в эфир прямо сейчас, Ирина заявила, что изменила мнение о своем сыне.

Она решилась на откровенный разговор о сыне после его похоронотмечает Газета.ru.

Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет из-за остановки сердца вскоре после своего выступления.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер сыгравший Гитлера в "Бункере" швейцарский актер Бруно Ганц 17:13
Жена Марата Башарова решила уйти от него из-за насилия 17:04
Сергей Шнуров написал жесткий стих о скандале вокруг Александра Друзя 16:25
"Союзмультфильм" покажет новые истории любимых героев 15.02.2019
Юрий Лоза усмотрел в скандале с Друзем подозрительные факторы 15.02.2019
⧣ Россия
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Анатолий Вассерман предложил проверить Друзя на детекторе лжи 15.02.2019
Бурда прокомментировал отстранение Друзя 15.02.2019
Фото: назван самый стильный россиянин 15.02.2019
⧣ музыка
Фото: Виктор Великжанин/ ТАСС
Названы место и дата прощания и похорон певца Сергея Захарова 14.02.2019
Тамара Гвердцители: Сергей Захаров ушел от нас молодым и красивым 14.02.2019
Песня Oxxxymiron'а прозвучит в сериале Netflix 14.02.2019
⧣ утраты
Фото: Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова
В Ульяновске умер Заслуженный артист России Евгений Редюк 15.02.2019
Названа причина смерти певца Сергея Захарова 14.02.2019
Умер знаменитый советский певец Сергей Захаров 14.02.2019