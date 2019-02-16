Мать Децла рассказала о том, почему он умер

Мать Кирилла Толмацкого, знаменитого рэпера, известного под творческим псевдонимом Децл, рассказала о причинах его смерти.

В эфире Первого канала Ирина Толмацкая сообщила, что Кирилл умер из-за больших нагрузок. По ее словам, сказанным в ходе передачи "Эксклюзив", он очень много работал и гастролировал, при этом никогда не жаловался на усталость.

Ранее она рассказала о том, как пересмотрела свое отношение к сыну после его смерти, обнаружив в нем удивительные "глубину и мудрость".

Кирилл Толмацкий умер в начале февраля на 36-м году жизни от остановки сердца после концерта в Ижевске. Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.