Новости

В Сети появился новый фильм режиссера "Района №9" 20:30
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном 20:12
"Просто сейчас не снимается": Владимир Машков не уходит из кино 19:45
Мать Децла рассказала о том, как изменила мнение о сыне 19:26
Организаторов "Оскара" убедили провести церемонию в прежнем формате 18:47

Мать Децла рассказала о том, почему он умер

Поп-музыка
    16.02.2019, 19:58
Текст:   Козьма Лоханкин

Мать Кирилла Толмацкого, знаменитого рэпера, известного под творческим псевдонимом Децл, рассказала о причинах его смерти.

Фото: Эмиль Матвеев/ТАСС
Николай Дроздов: Децл был оригинальной личностью

В эфире Первого канала Ирина Толмацкая сообщила, что Кирилл умер из-за больших нагрузок. По ее словам, сказанным в ходе передачи "Эксклюзив", он очень много работал и гастролировал, при этом никогда не жаловался на усталость.

Ранее она рассказала о том, как пересмотрела свое отношение к сыну после его смерти, обнаружив в нем удивительные "глубину и мудрость".

Кирилл Толмацкий умер в начале февраля на 36-м году жизни от остановки сердца после концерта в Ижевске. Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фото: Джей Джей Абрамс завершил съемки IX эпизода "Звездных войн" 18:19
19-летний рэпер YNW Melly арестован за двойное убийство 17:55
Битва титанов аналитики: Юрий Лоза ответил на выпад Сергея Шнурова 17:43
Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу 17:33
⧣ Россия
Фото: РИА Новости
Мать Децла решила рассказать "всю правду" о его жизни и смерти 18:59
Жена Марата Башарова решила уйти от него из-за насилия 17:04
Сергей Шнуров написал жесткий стих о скандале вокруг Александра Друзя 16:25
⧣ музыка
Фото: instagram.com/fedukone/
Фото: назван самый стильный россиянин 15.02.2019
Названы место и дата прощания и похорон певца Сергея Захарова 14.02.2019
Тамара Гвердцители: Сергей Захаров ушел от нас молодым и красивым 14.02.2019
⧣ утраты
Фото: kinopoisk.ru
Умер сыгравший Гитлера в "Бункере" швейцарский актер Бруно Ганц 17:13
В Ульяновске умер Заслуженный артист России Евгений Редюк 15.02.2019
Названа причина смерти певца Сергея Захарова 14.02.2019