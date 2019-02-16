Мать Децла рассказала о том, как изменила мнение о сыне

За последнее время мать Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Ирина Толмацкая изменила мнение о сыне. Это произошло уже после его смерти, призналась она.

По ее словам, прозвучавшим в программе "Эксклюзив" на Первом канале, ей присылали много интервью с Кириллом - и он "поразил ее мудростью и глубиной".

Она также рассказала, что была против его музыкальной карьеры и хотела, чтобы сын стал дипломатом, что негативно сказалось на их отношениях.

Ирина Толмацкая решилась поговорить о сыне и рассказать о его жизни и смерти в телеэфире.

Напомним, Кирилл Толмацкий внезапно умер после своего концерта на закрытом мероприятии в Ижевске в ночь на 3 февраля. Ему было 35 лет. Причиной названа остановка сердца.