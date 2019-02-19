Двум группам российских журналистов отказали во въезде в Молдавию

Пограничная полиция Молдавии вновь отказала во въезде в страну российским журналистам. В этот раз речь идет о двух съемочных группах от телеканалов НТВ и "Россия 1", у которых было запланировано интервью у президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе президента, решительно осудив действия пограничников.

"Расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру - Российской Федерации - и как явное ограничение доступа журналистов к информации", - подчеркивается в заявлении пресс-службы Додона. Пятерых репортеров посадили на обратный рейс из-за того, что они якобы не смогли обосновать цель визита. Это стандартная отговорка, под которой молдавские пограничники в последние годы многократно отказывали во въезде в страну журналистам, культурным и общественным деятелям из России.

Напомним, что 24 февраля в республике пройдут парламентские выборы. Де-факто власть в Молдавии сейчас сконцентрирована в руках парламента, а полномочия президента сильно ограничены. При этом внешнеполитические подходы этих двух ветвей власти во многом диаметрально противоположны. Додон выступает за укрепление связей с Россией, в то время как в парламенте большинство ориентировано на Европу и США.