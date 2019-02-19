Genesis представил флагманский лимузин

Компания Genesis распространила информацию о своем обновленном флагмане - модели G90 L, который корейский премиальный бренд позиционирует как лимузин. Тем не менее в класс лимузинов эта новинка, строго говоря, не вписывается, поскольку родовой признак таких автомобилей - это перегородка между кабиной и салоном. Genesis G90 L такого элемента лишен.

Как бы то ни было, корейцы создали самый крупный седан в своей модельной линейке. В сравнении со стандартной G90 "стретч" прибавил в длине внушительные 290 мм, причем удлинение кузова было осуществлено как добавлением вставки в районе средней стойки кузова, так и расширения дверных проемов. Отделка роскошна - полуанилиноваяй кожа, вставки из дерева и алюминия. Встроенные в обшивку двери светодиодные лампы предлагают на выбор семь цветов с опцией изменения яркости.

Изюминка оснащения - два раздельных кресла второго ряда, имеющие функцию массажа и электрические регулировки по 18 направлениям. В салоне на расширенных центральных стойках установлены источники мягкого света, а для заднего правого VIP-пассажира предусмотрен удлинитель подушки кресла-оттоманка.

На старте продаж корейский седан предложат с 5-литровым атмосферным бензиновым V8 мощностью 413 л.с., 8-диапазонным "автоматом" и полным приводом. Цена на корейском рынке составит 155 100 000 вон (138 тысяч долларов). Официальный европейский дебют модели состоится в марте на автосалоне в Женеве.