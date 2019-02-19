Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража

Новости

Hyundai выпустит крошечный кроссовер 12:05
В Красноярске арестован владелец дома, где при взрыве погибли люди 12:00
Число погибших в аварии на свердловской трассе увеличилось до двух 11:58
Костромичам пришли счета по 145 тысяч рублей за холодную воду 11:55
Названы товары, которые подорожали на Северо-Западе 11:54
Букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении-2019" 11:52
Российский самовзрывающийся беспилотник назвали угрозой для систем ПВО 11:50
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа 11:43
В одном из районов Дагестана ввели режим КТО 11:40
Украина раскрыла характеристики крылатой ракеты "Нептун" 11:40
"Свободную охоту" российских боевых ветолетов в Сирии сняли на видео 11:39
Астраханский Ромео предпочел Джульетте зрительницу из зала 11:37
В пермском музее нашли экспонат старше трех тысяч лет 11:34
Названы самые "отзывчивые" регионы России 11:33
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма 11:28
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео 11:27
Место убийства Юлия Цезаря откроют для туристов 11:26
Более 70 процентов банков оказались не готовы к кибератакам 11:12
Названы марки-лидеры российского автопарка 11:12
Видео: Фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала 11:04
Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба 10:55
Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара" 10:55
Москалькова располагает информацией о нарушении прав 43 россиян на Украине 10:53
В Приамурье подожгли здание поселковой администрации 10:51
В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 11:55
Рубрика: Власть

Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража

Текст: Татьяна Замахина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.

Ранее интернет-СМИ сообщили, что в нижней палате якобы обсуждается инициатива о введении такого запрета для россиян.

Фото: Ренат Закиев/РГ
Названы самые выгодные для покупки в России автомобили

Эта тема была поднята в ходе пленарного заседания. Председатель ГД обратился к коллегам и поинтересовался, есть ли в Госдуме такой законопроект, или обсуждается ли хотя бы эта тема.

Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев дал отрицательный ответ. Это подтвердил и представитель комитета по экономической политике.

Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике, а также комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в этом вопросе.

Он также призвал поговорить с руководством портала Ura.ru, который первым опубликовал данную "новость". А именно - пригласить его представителей на заседание комитета.

- Спросите, почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации, - рекомендовал Володин.

Он напомнил журналистам об ответственности перед читателями, и о том, что публикуемая информация должна быть проверена.

Граждан, уверен спикер, нельзя "подвергать стрессам" по надуманным поводам.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Дмитрий Киселев - о информационных войнах, пропаганде и цензуре

- И мы должны сделать все, чтоб защитить справедливость, объективность, и никому не позволительно придумывать и клеветать. В противном случае, придется отвечать по закону, - сказал Володин.

Если СМИ не придумало "новость", то пусть дает ссылку на "героя" публикации, который должен отстаивать свою позицию, считает председатель ГД.

- А если то все придумано, то тогда это фейк. За подобное необходимо отвечать строго по закону. В первом чтении мы уже приняли законопроект об этом, и он готовится в ближайшее время к рассмотрению во втором, - отметил спикер.

Напомним, что законопроект о фейках касается опасной лжи, которая способна посеять панику. Наказание предлагается существенное - для граждан от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом сама недостоверная информация, создающая угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и наступления иных тяжких последствий, будет оперативно блокироваться.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа
СК возбудил дела по фактам обстрелов жителей Донбасса
В США 16 штатов оспорят в суде решение Трампа о режиме ЧП
ФАС объяснила, почему растут цены на продукты
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео