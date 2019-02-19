Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.

Ранее интернет-СМИ сообщили, что в нижней палате якобы обсуждается инициатива о введении такого запрета для россиян.

Эта тема была поднята в ходе пленарного заседания. Председатель ГД обратился к коллегам и поинтересовался, есть ли в Госдуме такой законопроект, или обсуждается ли хотя бы эта тема.

Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев дал отрицательный ответ. Это подтвердил и представитель комитета по экономической политике.

Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике, а также комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в этом вопросе.

Он также призвал поговорить с руководством портала Ura.ru, который первым опубликовал данную "новость". А именно - пригласить его представителей на заседание комитета.

- Спросите, почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации, - рекомендовал Володин.

Он напомнил журналистам об ответственности перед читателями, и о том, что публикуемая информация должна быть проверена.

Граждан, уверен спикер, нельзя "подвергать стрессам" по надуманным поводам.

- И мы должны сделать все, чтоб защитить справедливость, объективность, и никому не позволительно придумывать и клеветать. В противном случае, придется отвечать по закону, - сказал Володин.

Если СМИ не придумало "новость", то пусть дает ссылку на "героя" публикации, который должен отстаивать свою позицию, считает председатель ГД.

- А если то все придумано, то тогда это фейк. За подобное необходимо отвечать строго по закону. В первом чтении мы уже приняли законопроект об этом, и он готовится в ближайшее время к рассмотрению во втором, - отметил спикер.

Напомним, что законопроект о фейках касается опасной лжи, которая способна посеять панику. Наказание предлагается существенное - для граждан от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом сама недостоверная информация, создающая угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и наступления иных тяжких последствий, будет оперативно блокироваться.