Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража

Ранее интернет-СМИ сообщили, что в нижней палате якобы обсуждается инициатива о введении такого запрета для россиян.
Эта тема была поднята в ходе пленарного заседания. Председатель ГД обратился к коллегам и поинтересовался, есть ли в Госдуме такой законопроект, или обсуждается ли хотя бы эта тема.
Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев дал отрицательный ответ. Это подтвердил и представитель комитета по экономической политике.
Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике, а также комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в этом вопросе.
Он также призвал поговорить с руководством портала Ura.ru, который первым опубликовал данную "новость". А именно - пригласить его представителей на заседание комитета.
- Спросите, почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации, - рекомендовал Володин.
Он напомнил журналистам об ответственности перед читателями, и о том, что публикуемая информация должна быть проверена.
Граждан, уверен спикер, нельзя "подвергать стрессам" по надуманным поводам.
- И мы должны сделать все, чтоб защитить справедливость, объективность, и никому не позволительно придумывать и клеветать. В противном случае, придется отвечать по закону, - сказал Володин.
Если СМИ не придумало "новость", то пусть дает ссылку на "героя" публикации, который должен отстаивать свою позицию, считает председатель ГД.
- А если то все придумано, то тогда это фейк. За подобное необходимо отвечать строго по закону. В первом чтении мы уже приняли законопроект об этом, и он готовится в ближайшее время к рассмотрению во втором, - отметил спикер.
Напомним, что законопроект о фейках касается опасной лжи, которая способна посеять панику. Наказание предлагается существенное - для граждан от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом сама недостоверная информация, создающая угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и наступления иных тяжких последствий, будет оперативно блокироваться.