Харатьян прочтет текст "Тотального диктанта" во Франкфурте

В канун Дня родного языка стартуют бесплатные курсы по подготовке к "Тотальному диктанту". Занятия будут идти в 14 странах: России, Абхазии, Великобритании, Вьетнаме, Германии, Израиле, Италии, Казахстане, Монголии, Республике Кипр, ОАЭ, Финляндии, Франции и Эстонии, сообщается в релизе оргкомитета проекта.

Курсы начнутся не одновременно. Как сообщает лауреат Пушкинского конкурса "РГ" и координатор "ТД" во Франкфурте-на-Майне Елена Чернега, занятия "Русский язык по субботам" по инициативе общества русской культуры "Слово" начнутся 9 марта. К слову, текст "Тотального диктанта-2019" здесь прочтет народный артист России Дмитрий Харатьян.

"Тотальный диктант во Франкфурте отмечает юбилей - вот уже пять лет любители русского языка могут прийти на организованную обществом русской культуры "Слово" и Народным университетом Франкфурта площадку и написать диктант. В этом году в честь юбилея организованы традиционные мероприятия для детей и взрослых, посвященные русскому языку. Традицией стали призы от партнеров диктанта во Франкфурте, награждение победителей конкурса для детей-билингвов "Культурный мост", детская комната на время диктанта. А после диктанта в этом году все желающие могут посетить концерт Дмитрия Харатьяна "И вновь весна, гардемарины!", - рассказала Елена.

Программа подготовительных курсов рассчитана на восемь занятий по два часа. Те, кто собирается проверить свои знания 13 апреля, а именно в этот день состоится "ТД", не только повторят теорию, но и закрепят правила орфографии и пунктуации на практике. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал экспертный совет "Тотального диктанта", ядро которого находится в Новосибирском государственном университете. Напомним, что этот текст в этом году составил писатель и сотрудник "РГ" Павел Басинский.

На финальном занятии курса пройдет разбор ошибок по тексту диктанта.

"Восемь занятий не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи. Для тех, кто не может посещать очные курсы, в марте мы запускаем онлайн-школу на сайте проекта, где в формате вебинаров можно подготовиться к "Тотальному диктанту". В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тысяч человек", - заявила председатель экспертного совета Наталья Кошкарева.