Конституционный суд РФ поручил изучить вопрос о наказании для владельцев автотранспорта, чьи автомобили были задействованы в процессе незаконного оборота алкоголя. В настоящее время, полагают судьи, положения ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" не позволяют конфисковывать автомобиль, если его владелец не признан виновным в подобном правонарушении.

С жалобой на нарушение конституционного права частной собственности обратился менеджер петербургской фирмы "Партнер" Орхан Валех оглы Довлатли. Мужчина лишился фургона, в котором нашли поддельный маркированный алкоголь. Происхождение партии правоохранители доказать не смогли, и дело Довлатли было закрыто, однако машину ему так и не вернули, поскольку закон предусматривает изъятие автотранспорта, использованного при перевозке контрафактного алкоголя.

КС обосновал свое решение ранее обнародованными правовыми позициями и вынес его без публичных слушаний. Судьи напомнили, что цель КоАП - установление обстоятельств правонарушения и вины гражданина, фигурирующего в деле. В то же время "в существующей модели правового регулирования не предполагается выяснение того, какое отношение собственник орудия совершения правонарушения имеет к этому правонарушению", поэтому изъятие транспортного средства в случае Довлатли приводит к несоразмерному ограничению прав собственника. На этом основании положения статьи 25 оспоренного закона признаны не противоречащими Конституции, поскольку "они не могут рассматриваться как допускающие реализацию изъятого автотранспорта в случае, когда собственником является лицо, не привлеченное к ответственности за административное правонарушение и не признанное судом виновным". Дело Довлатли подлежит пересмотру. Однако законодатель "не лишен возможности установить административную ответственность собственника транспортного средства за предоставление его другому лицу для заведомо противоправной деятельности, включая конфискацию такого транспортного средства", указал КС.