Лавров назвал давлением на свободу слова блокировку аккаунтов RT

Новости

Каширское шоссе в Подмосковье начнут расширять в 2020 году 15:10
Движение на ростовской трассе перекрыли после ДТП 15:07
Полиция Петербурга закрыла подпольный цех по производству анаболиков 15:01
Найдена гробница представителя элиты инков 14:55
На Урале пожарные спасли сову от смерти 14:54
Названы города с самыми дорогими однушками в новостройках 14:50
Пострадавших от хлопка газа отправят из Ингушетии в Нижний Новгород 14:48
Англичанин Оливер рассудит "Зенит" и "Фенербахче" в Лиге Европы 14:42
Модельер Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет 14:40
Матвиенко: Совфед направит наблюдателей на выборы в Молдавию 14:36
В ДТП под Ростовом погибли шесть человек 14:35
Бои на световых мечах признаны видом спорта во Франции 14:35
Крым заключил в Сочи соглашения на 12 миллиардов рублей 14:33
Под Тулой экс-директор училища олимпийского резерва сел за растрату 14:33
В Испании судят благородных мошенников 14:31
В одной московской гостинице зарегистрировали почти три тысячи мигрантов 14:31
Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора 14:27
Израиль присоединился к лунной гонке 14:26
Пожар нарушил работу аэропорта в столице Италии 14:20
Пермские школьницы пять месяцев не ходили в школу из-за манту 14:16
Видео: Су-30 научили сбрасывать американские бомбы 14:16
Лавров: Россия будет бороться за Вышинского до победы 14:13
В Смольном прокомментировали волну эвакуаций из-за угроз минирования 14:10
В Неаполе готовят референдум об автономии 14:10
В Ростове ландшафтный пожар охватил 2500 гектаров 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 13:52
Рубрика: Власть

Лавров назвал давлением на свободу слова блокировку аккаунтов RT

Текст: Юрий Когалов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал блокировку аккаунтов RT в социальной сети Facebook очередным прискорбным примером давления на российские СМИ и на свободу слова. Об этом глава МИД заявил по итогам переговоров со своим словацким коллегой, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Facebook с подсказки CNN, а CNN по подсказке американского фонда Маршалла, заблокировал страницу In the Now, один из проектов RT. Я считаю, что это однозначно очередной пример давления на российские СМИ, на свободу слова. Это прискорбно", - отметил Лавров.

При этом он высказался против аналогичных мер в отношении зарубежных СМИ. "Честно говоря, я категорический противник ответных мер в сфере ограничения деятельности СМИ. В том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и свидетельство нашей силы", - подчеркнул министр.

Кремль дал совет по ответу на блокировку проекта RT в Facebook

По его словам, Москва такого не допускает, даже если сталкивается с откровенно агрессивным подходом некоторых журналистов в освещении событий в России, ее отношениях с Украиной, Западом. "RT, Sputnik подвергаются откровенной дискриминации, в том числе их не допускают на ряд официальных мероприятий во Франции", - напомнил своему коллеге Лавров.

По его мнению, принцип "зуб за зуб" здесь не подходит. "Я бы не рекомендовал принимающим решение инстанциям так отвечать", - отметил Лавров. Глава МИД полагает, что сохранение комфортных условий работы иностранных журналистов в РФ должно сопровождаться "жестким отстаиванием прав наших журналистов за рубежом".

Глава МИД Словакии со своей стороны пообещал связаться с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром для получения оценки возникшей ситуации. Напомним, ранее социальная сеть Facebook без объяснения причин заблокировала ряд аккаунтов, связанных с телеканалом RT.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа
ФАС объяснила, почему растут цены на продукты
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео