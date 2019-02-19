МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов

Власти Украины сознательно идут на обострение обстановки в Донбассе в преддверии президентских выборов в стране, тем самым отвлекая население от реальных проблем государства. Такую оценку министерство иностранных дел России дало последним событиям на востоке Украины, включая вчерашние взрывы в Донецке.

В МИД РФ отметили, что почерк этих взрывов напоминает прошлогодний теракт, в результате которого был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

На Смоленской площади констатируют, что работающие в регионе наблюдатели ОБСЕ "отмечают резкую интенсификацию обстрелов на линии соприкосновения". Так, за последние две недели "зафиксировано порядка 10 тысяч нарушений режима прекращения огня, вновь заговорила тяжелая артиллерия". По данным МИД РФ, "Киев концентрирует в Донецкой и Луганской областях технику и боеприпасы, перебрасывает туда свежие силы, в том числе в печально известные карательные батальоны". Кроме того, украинские силовики применяют БПЛА для корректировки огня и продвигаются вглубь "серых зон", что нарушает Минские договоренности.

"Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей, - резюмируют в российском внешнеполитическом ведомстве. - Все это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании Петра Порошенко, главная цель которого - переключить внимание избирателя с проблем экономики, социальной сферы, массового обнищания, фактического бегства трудоспособного населения из страны, гонений на духовенство и верующих Украинской православной церкви на военные действия в Донбассе, возложить на Россию ответственность за провалы в собственной политике".

В Москве указали, что "в этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар". МИД РФ призвал "западных кураторов Украины одернуть ее руководство с целью удержать его от военных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями".