Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер

Более шести миллиардов долларов составил предполагаемый ущерб от санкций , введенных в отношении России. Такой расчет сделало Минэкономразвития России.

На конец 2018 года меры защиты рынка (антидемпинговые, компенсационные и специальные, защитные пошлины), нетарифные меры (лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры), ввели в отношении России 62 страны. В общей сложности получилось 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб от которых составил 6,3 миллиарда долларов.

Наибольший ущерб, по данным министерства, нанесен ограничительными мерами со стороны Евросоюза (около 2,4 миллиарда долларов). На втором месте оказались США (около 1,1 миллиарда), на третьем - Украина (775 миллионов).

Сильнее всего от ограничений пострадали такие отрасли экономики, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность. Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, в прошлом году Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал 330 миллионов долларов в год.