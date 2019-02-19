Что лучше: арендовать паркинг у частника или у города?

С февраля 2019 года у москвичей появилась возможность поставить личные авто в паркинги неподалеку от дома, находящиеся в собственности города. Столичный департамент имущества предложил им на выбор прокат 4,3 тысячи машино-мест. С кем же выгоднее иметь дело - с городом или с частником, разбирался обозреватель "РГ".

В пресс-службе ведомства "РГ" объяснили, что машино-места, предлагаемые в аренду, находятся в домах, в строительстве которых город принимал участие по инвестиционным контрактам либо в рамках городских программ. Власти и прежде разрешали иногда их арендовать по просьбам местных жителей. Теперь же опубликован адресный перечень всех таких паркингов и предоставлена возможность всем желающим взять их в аренду без торгов на длительный срок.

Цена зависит от удаленности парковок от МКАД - чем ближе к центру, тем дороже

Паркинги эти либо подземные, расположенные в многоквартирных домах, либо в примыкающих к ним нежилых зданиях. Площадь машино-места в них варьируется от 8 кв. м до 20 кв. м, а арендная плата - от 2 до 7,3 тысячи рублей за 1 кв. м в год. Цена зависит от удаленности парковок от МКАД - чем ближе к центру, тем дороже. Например, в Южном административном округе в одном из домов на Нагатинском проезде машино-место можно взять на год за 46 тысяч рублей, а в Юго-Западном округе на улице Адмирала Лазарева - вдвое дешевле, в среднем за 23 тысячи рублей в год. Частники в том же Нагатинском проезде предлагают стандартные подземные машино-места, собственники за 120-180 тысяч рублей в год. А в районе Преображенское, на улице Краснобогатырской, примерно на таком же расстоянии от Третьего транспортного кольца, у них можно найти стоянку под авто за 90-110 тысяч рублей. Получается, что с городом иметь дело вдвое-втрое выгоднее для семейного бюджета. Может быть, это только поначалу, чтобы заманить арендаторов, а потом цены тоже взлетят? Но в департаменте успокоили: в ближайшее время увеличивать размер арендной платы не планируется.

Казалось бы, на таких условиях городские машино-места должны разлетаться как горячие пирожки, особенно если учесть, как трудно возле большинства домов в столице пристроить машину на ночь. Но как выяснил корреспондент "РГ", пока готовность стать арендаторами выразили всего чуть более 250 жителей Москвы, а договоров на аренду заключено еще меньше - 80. В чем же дело? Отправляюсь по одному из адресов, где еще есть свободные места - улица Дыбенко, дом 38, к.1. Здесь расположен большой жилой комплекс с двухэтажным подземным паркингом, в котором город как раз сдает в аренду часть мест - в среднем по 41 тысяче рублей в год. Олег Николаенко доволен - он уже воспользовался этим предложением. "Паркинг теплый, охраняется, есть система пожаротушения и даже своя автомойка. Въезд по магнитным пропускам", - показывает он журналистам взятое в аренду машино-место. По его словам, купить место в собственность в этом паркинге он бы не смог - очень дорого, да и смысла нет, денег, которые пришлось бы выложить, хватит на 40 лет аренды. Поэтому такую форму городского проката москвич считает выгодным и разумным выбором. Скорее всего, что и другие москвичи в ближайшее время придут к такому же выводу.

Кстати

Льготники могут арендовать машино-места у города по еще более выгодному тарифу - 300 рублей за 1 кв. м в год. Это относится к пенсионерам, ветеранам, инвалидам и одному из родителей ребенка-инвалида. Получение льготы возможно только при условии, что автомобиль или мотоцикл находятся в собственности арендатора. В департаменте имущества говорят, что в течение года машино-мест у города станет еще больше. Их адресный перечень обновляется ежеквартально, посмотреть его можно на портале mos.ru.