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19.02.2019 16:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Что происходит на закрытых станциях Сокольнической линии метро

В столичном метрополитене рассказали, как происходит обновление инфраструктуры на временно закрытых станциях Сокольнической линии. Движение поездов остановлено в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

Как пояснил замначальника метро, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, временный запрет движения необходим по соображениям безопасности. "Щит для строительства тоннеля проходит очень близко к действующей инфраструктуре метрополитена", - отметил он.

Так, на станции "Красносельская" рабочие регулируют двери, промывают колонны вестибюлей, лестницы, платформы, путевые стены. А в тоннелях при свете фонарей меняют шпалы и проводят другие работы.

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"Наши работники заменят свыше трех тысяч деревянных шпал на современные, из композитных материалов, срок службы которых должен быть 50 лет, а также заменят перекрестный съезд, семь километров силовых кабелей и лампы в тоннелях, - рассказал Дощатов "Вечерней Москве".

К обычному режиму работы Сокольническая линия вернется в понедельник, 25 февраля, в 5.30 утра. А пока пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами (КМ), которые с интервалом в одну минуту курсируют между закрытыми станциями.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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