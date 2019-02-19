Каширское шоссе в Подмосковье начнут расширять в 2020 году

До шести полос будет расширено Каширское шоссе в Подмосковье на территории Ленинского района. Об этом сообщил журналистам зампред правительства Московской области Игорь Тресков.

- Сейчас идет работа по подготовке территории, которая включает в себя вынос газа, электричества, изъятие земельных участков. Цель реконструкции - сделать удобную развязку на пересечении Каширского шоссе с А-105 - это дорога, которая ведет в аэропорт "Домодедово", - рассказал Тресков.

По его словам, планируется также сделать удобные съезды с Каширки в поселения Видное, Молоково и Горки Ленинские. К строительству дорожники намерены приступить в конце 2020 года.