Малышева прокомментировала 100-тысячный штраф за нарушения в ее клинике

Медицинский центр Елены Малышевой после проверки Росздравнадзора устранил все выявленные нарушения. Об этом говорится в заявлении ведущей программы "Жить здорово" на Первом канале Елены Малышевой, которое есть в распоряжении "РГ".

"Проверки Росздравнадзора призваны выявить соответствие оборудования медицинского учреждения и ведения документации требованиям, изложенным в порядках оснащения клиники. Безусловно, все нарушения были сразу устранены", - сообщается в заявлении.

Там также подчеркивается, что "угроз для пациентов нет".

"Я также думаю, что в нашей профессии нет мелочей. И самое главное, чтобы даже те вещи, которые на первый взгляд кажутся излишними, например, ростомер в кабинет врача, даже они должны быть выполнены для того, чтобы пациенты были спокойны", - подчеркнула Малышева.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы оштрафовал медицинский центр Малышевой на 100 тысяч рублей. Сотрудники Росздравнадзора обнаружили в клинике различные нарушения. В частности, в кабинете пластического хирурга не было кушетки, тонометра, перевязочного стола, холодильника и некоторых других медицинских изделий, а один из пластических хирургов не имел необходимого пятилетнего стажа работы.